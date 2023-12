Solid Power Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Solid Power-Aktie beträgt aktuell 58. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 53,28, stuft das Wertpapier ebenfalls als "Neutral" ein. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Solid Power als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 3,5 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Somit vergeben die Analysten die Bewertung "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Solid Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was eine "Gut"-Einstufung zur Folge hat. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Solid Power haben wir langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was zum Gesamtergebnis "Gut" führt.