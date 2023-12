Solid FAB Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Solid Forsakring-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 64,23 SEK gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 58 SEK, was einem Unterschied von -9,7 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt derzeit 58,85 SEK, was einem Unterschied von -1,44 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Solid Forsakring in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Eine Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Solid Forsakring als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 75, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 57,81 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.