Solevi GmbH - Neues Startup zur Inspektion von PV-Modulen in Reutlingen gegründet / EL-Drohnen-Fotografie macht effiziente Untersuchungen möglich

Reutlingen (ots) -Ziel des Startups Solevi GmbH ist es, die bildgebende Elektrolumineszenz-Inspektion (EL-Inspektion) von Photovoltaik-Anlagen durch unbemannte Luftfahrzeuge ("Drohnen") effizienter zu gestalten.Dadurch soll ein kostengünstiger Betrieb ermöglicht und die Bildqualität verbessert werden. Die vier Gründer des Unternehmens verfügen bereits über ein Messsystem, das aktuelle Kamera- und Multikoptertechnologie verwendet und arbeiten an einem Datenerfassungs- und -analysesystem, durch das ein hoher Automatisierungsgrad erreicht wird.So soll der drohnenbasierten EL-Inspektion zum wirtschaftlichen Durchbruch verholfen werden. Neue Dienstleistungsmärkte werden ermöglicht, insbesondere die Inspektion von Photovoltaik-Dachinstallationen in Wohn- und Industriegebieten.Zusätzlich wird ein neues Dienstleistungsprodukt entstehen, der "EL-Inbetriebnahme-Check", der auch einen "Dioden-Check" beinhalten kann. Zusätzlich ermöglicht das Verfahren, nachträglich Stringpläne in kürzester Zeit zu erstellen.