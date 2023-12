Solera National Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Solera National wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Solera National-Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solera National liegt bei einem Wert von 15, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 16,42. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Solera National damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Solera National mittlerweile auf 10,72 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,76 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,96 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 9,93 USD, wodurch die Aktie mit -1,71 Prozent Abstand ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Solera National.