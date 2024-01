Solera National Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Solera National-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Solera National als "Gut" betrachtet, mit einem RSI von 22,22 und einem RSI25 von 51,15, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" neutral ist. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt von 10,68 USD und dem letzten Schlusskurs von 9,9 USD. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Solera National-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

