Solera National Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Solera National-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 10,68 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,9 USD, was einem Unterschied von -7,3 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 9,92 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Solera National-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solera National beträgt aktuell 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Solera National gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was daher zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Solera National beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Mit einer Differenz von lediglich 138,98 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.