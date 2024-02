Soleno Therapeutics Aktie: In selten guter Lage!

Die Biotechnologie-Firma Soleno Therapeutics erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,52 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt jedoch eine positive Stimmung gegenüber Soleno Therapeutics. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion größtenteils positiv, und auch in den letzten Tagen sind vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Soleno Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 45,91 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Charttechnisch gesehen schneidet die Soleno Therapeutics-Aktie gut ab. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigen positive Abweichungen von +145,69 Prozent und +11,58 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Soleno Therapeutics-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.