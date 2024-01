Soleno Therapeutics Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation über Soleno Therapeutics haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie laut unserer Analyse als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Soleno Therapeutics-Aktie abgegeben, von denen alle als "Gut" eingestuft wurden. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24 USD, was einem Abwärtspotenzial von -36,76 Prozent entspricht. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, weshalb eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Soleno Therapeutics derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2.47% liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.