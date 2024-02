Soleno Therapeutics Aktie: Was für ein Erfolg!

Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Meinungen in den sozialen Medien zu Soleno Therapeutics untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Soleno Therapeutics diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Soleno Therapeutics wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,74, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenzahlung schüttet Soleno Therapeutics niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Soleno Therapeutics-Aktie derzeit als "Gut". Dies basiert auf 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 8,21 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Soleno Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.