Soleno Therapeutics Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten ihre Einschätzung zur Soleno Therapeutics 3 mal als "Gut", 0 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Gesamturteil "Gut". Im letzten Monat gab es jedoch keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 40,07 USD und die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -40,1 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 24 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, wodurch sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral" ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Soleno Therapeutics derzeit bei 11,77 USD verläuft, was als positive Bewertung "Gut" interpretiert wird, da der Aktienkurs selbst bei 40,07 USD liegt und somit einen Abstand von +240,44 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet das Unternehmen mit einem Niveau von 28,47 USD und einer Differenz von +40,74 Prozent positiv ab, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher in der technischen Analyse die Einstufung "Gut" für die Soleno Therapeutics.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu Soleno Therapeutics zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Soleno Therapeutics als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 31,45 liegt. Für den erweiterten RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, wird hingegen ein Wert von 25 festgestellt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Kategorie des RSI die Einstufung "Gut" für die Soleno Therapeutics.