Soleno Therapeut. Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Soleno Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,49 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 48,89 USD weicht daher um +150,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 42,7 USD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +14,5 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Die einfache Charttechnik bewertet die Soleno Therapeutics-Aktie insgesamt als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist das Verhältnis zum Aktienkurs derzeit einen Wert von 0 auf, was zu einer negativen Differenz von -2,54 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, und beträgt derzeit 42,74 Punkte auf 7-Tage-Basis und 39,6 Punkte auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für die Soleno Therapeutics-Aktie in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend erhält die Soleno Therapeutics-Aktie daher in diesem Bereich ein Gesamtrating von "Schlecht".