Soleno Therapeut. Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Anleger-Sentiment für Soleno Therapeutics war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An sieben Tagen überwogen positive Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Soleno Therapeutics derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -2,52 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Soleno Therapeutics insgesamt als "Gut", da 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Auch die kürzlich abgegebene durchschnittliche Empfehlung für die Aktie ist "Gut" (2 positiv, 0 neutral, 0 negativ). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Soleno Therapeutics liegt bei 51 USD, was einer voraussichtlichen Kursentwicklung von 7,78 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Soleno Therapeutics durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.