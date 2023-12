Soleno Therapeut. Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Soleno Therapeutics in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Soleno Therapeutics diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Bezogen auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt dieses bei Soleno Therapeutics aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Soleno Therapeutics liegt bei 31,45, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 25, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Soleno Therapeutics verläuft aktuell bei 11,77 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 40,07 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +240,44 Prozent zum GD200 bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +40,74 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

