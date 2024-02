Soleno Therapeut. Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Soleno Therapeutics-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch die Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, sehen das genauso. Die durchschnittliche Empfehlung für Soleno Therapeutics aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 51 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,21 Prozent gemäß dem letzten Schlusskurs von 47,13 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung rund um die Aktien von Soleno Therapeutics wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Soleno Therapeutics blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse ist die Soleno Therapeutics-Aktie mit einem Kurs von 47,13 USD inzwischen +12,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +150,29 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen über Soleno Therapeutics aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.