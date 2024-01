Soleno Therapeut. Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Soleno Therapeutics hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 24 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -35,4 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Soleno Therapeutics daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Soleno Therapeutics aktuell mit einem Wert von 71,79 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Soleno Therapeutics verläuft derzeit bei 13,03 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 37,15 USD aus dem Handel, wodurch ein Abstand von +185,11 Prozent zum GD200 aufgebaut wurde. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 30,47 USD angenommen, was einer Differenz von +21,92 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung als "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Soleno Therapeutics 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent für die Branche "Biotechnologie". Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.