Soleno Therapeut. Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Soleno Therapeutics-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenpolitik eine negative Bewertung von -2,49 Prozent erhalten, was unsere Analysten dazu veranlasst hat, diese mit "Schlecht" zu bewerten. Auch in der technischen Analyse schneidet das Unternehmen gut ab, mit einem aktuellen Schlusskurs von 38,46 USD, was einer Abweichung von +247,74 Prozent entspricht. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Soleno Therapeutics in diesem Bereich daher ein "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 24 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -37,6 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält Soleno Therapeutics von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.