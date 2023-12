Soleno Therapeut. Aktie: Jubelschreie!

Die Soleno Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 11,06 USD geschlossen. Der letzte Schlusskurs liegt mit 38,46 USD um +247,74 Prozent über diesem Durchschnitt, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,44 USD) wird mit einem Schlusskurs von +40,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt positiv bewertet. Somit erhält die Soleno Therapeutics-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 39, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 20,69, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einem abweichenden "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Soleno Therapeutics.

Die Stimmung und der Buzz um Soleno Therapeutics haben sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Die Stärke der Diskussion wird jedoch neutral bewertet, da keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten. Zusammengefasst erhält Soleno Therapeutics in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Soleno Therapeutics aktuell bei 0, was zu einer negativen Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Biotechnologie" führt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Soleno Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.