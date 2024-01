Soleno Therapeut. Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für Soleno Therapeutics liegt der RSI bei 38,66, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird.

Die Soleno Therapeutics liegt mit einem Kurs von 40,25 USD derzeit um +36,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +226,44 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird.

Nach den Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate erhält die Soleno Therapeutics 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24 USD, was eine mögliche negative Entwicklung um -40,37 Prozent bedeutet und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Soleno Therapeutics-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Soleno Therapeutics. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Zusammenfassend erhält Soleno Therapeutics für diese Kategorie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.