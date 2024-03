Solasto Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten zwei Wochen wurde die Solasto-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung blieb dabei weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Solasto in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Solasto-Aktie weist einen Wert von 8 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,65, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Solasto.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass die Solasto-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um -9,55 Prozent über dem Trendsignal des GD200 (608,08 JPY), was auf eine negative Entwicklung hinweist. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 551,52 JPY, was einer Abweichung von -0,28 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Solasto-Aktie als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.