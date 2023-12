Solasto Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmungslage bei Solasto war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Sowohl in den letzten ein bis zwei Tagen als auch in den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf die relative Stärke der Diskussion und den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge sowie der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Solasto-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnitt des Aktienkurses zeigt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Solasto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 629,92 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 572 JPY liegt, was einem Unterschied von -9,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Durchschnitt von 582,4 JPY und somit eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses (-1,79 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse eine Gesamtbewertung der Solasto-Aktie als "Neutral".