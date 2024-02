Solaris Resources Inc Aktie: Was passiert jetzt?

Die Analyse des Sentiments und Buzz: zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für Solaris in den letzten Wochen relativ stabil geblieben sind. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Solaris in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Solaris-Aktie einen Wert von 35,82 für den RSI7 und 58,33 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Solaris von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Solaris-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,28 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,94 CAD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,07 CAD) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Solaris-Aktie daher auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.