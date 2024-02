Solaris Resources Inc Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Solaris-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Solaris-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Solaris. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 15 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 280,71 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Solaris derzeit bei 5,28 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da der Aktienkurs bei 3,94 CAD liegt und somit einen Abstand von -25,38 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,07 CAD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Solaris. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie wurde jedoch häufiger als üblich diskutiert und verzeichnet eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Solaris zeigt einen Wert von 35,82, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten die Solaris-Aktie positiv bewertet haben, während die technische Analyse und das Sentiment in den sozialen Medien zu neutralen Einschätzungen führen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Informationen nur als Richtlinie dienen und keine Anlageberatung darstellen.