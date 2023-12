Solaris Resources Inc Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der Solaris-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,77 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,01 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -30,5 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,31 CAD, was einer Distanz von -24,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung deutet darauf hin, dass die Solaris-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" angesehen, da im Mittel ein Kursziel von 17,38 CAD erwartet wird, was einer Erwartung von 333,29 Prozent entspricht.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Solaris-Aktie kurzfristig als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Solaris-Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf diesen Punkt unserer Analyse.