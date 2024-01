Solaris Resources Inc Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Analystenbewertung: Die Aktie von Solaris wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die jüngsten Berichte zeigen, dass die Analysten im Schnitt zu derselben Einschätzung gelangen. Das Rating für das Solaris-Wertpapier aus dem letzten Monat ist daher "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15,75 CAD, was einer Erwartung von 286,03 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 4,08 CAD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Solaris daher eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 52,38 Punkten, was bedeutet, dass die Solaris-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der bei 61,96 liegt, führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Solaris daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Solaris-Aktie 5,66 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,08 CAD, was einer Abweichung von -27,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,78 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -14,64 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Solaris insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.

Anleger: In den letzten zwei Wochen bewerteten überwiegend private Nutzer in sozialen Medien Solaris als eher neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Solaris.