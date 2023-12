Solaris Resources Inc Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Solaris-Aktie erhält in der langfristigen Analysteneinschätzung das Rating "Gut". Von insgesamt 2 Bewertungen sind 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 17,38 CAD, was eine potenzielle Performance von 325,86 Prozent darstellt. Basierend auf der technischen Analyse erhält die Aktie jedoch ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 4,08 CAD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 5,72 CAD der letzten 200 Handelstage liegt.

Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls ein negativer Trend, wodurch die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Solaris-Aktie einen RSI7-Wert von 66,88 und einen RSI25-Wert von 62,65 auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Solaris Resources Inc-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Solaris Resources Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Solaris Resources Inc-Analyse.

Solaris Resources Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...