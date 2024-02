Solaris Oilfield Infrastructure Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Derzeit schüttet Solaris Oilfield Infrastructure niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Die Differenz beträgt 11,52 Prozentpunkte (6,12 % gegenüber 17,64 %). Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 8,93 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 7,71 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -13,66 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 7,64 USD, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,92 Prozent). Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Solaris Oilfield Infrastructure eingestellt waren. Es gab zehn positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsbewertung "Gut" führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Solaris Oilfield Infrastructure 0 Mal mit "Gut" und 2 Mal mit "Neutral" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 55,64 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 12 USD, was zu einer insgesamt positiven Bewertung "Gut" durch institutionelle Analysten führt.