Solaris Oilfield Infrastructure Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Energie Ausrüstung und Dienstleistungsunternehmen Solaris Oilfield Infrastructure hat kürzlich eine Dividendenrendite von 6,12 % bekannt gegeben, was 19,02 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 25,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Durchschnitt.

In einer langfristigen Perspektive bewerten Analysten die Aktie von Solaris Oilfield Infrastructure als "Neutral". Von 18 Analysten haben 0 die Aktie als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft, während keine Bewertungen als "Schlecht" eingestuft wurden. Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12 USD, was einer Erwartung von 54,04 % entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 7,79 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,93 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,79 USD, was einer Abweichung von -12,77 % entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,67 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie mit 9,18 bewertet, was 67 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,54. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.