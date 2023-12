Solaris Oilfield Infrastructure Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der US-amerikanische Ölfeldausrüster Solaris Oilfield Infrastructure hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt zwei Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens wird als "Neutral" eingestuft, wobei es keine positiven oder negativen Einschätzungen gab. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat.

Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 12 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 46,7 Prozent entspricht. Basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 8,18 USD wird dies als eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten angesehen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 8,18 USD um 10,11 Prozent unter dem GD200 von 9,1 USD, was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 9,09 USD, was einen Abstand von -10,01 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat das Unternehmen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,48, was vergleichsweise niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch rückläufig, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die fundamentale Bewertung positiver ausfällt als die technische und die Stimmungsanalyse.