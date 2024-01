Solaris Oilfield Infrastructure Aktie: Aus und vorbei!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Solaris Oilfield Infrastructure beträgt das aktuelle KGV 9. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 31. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Solaris Oilfield Infrastructure damit Stand heute unterbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Solaris Oilfield Infrastructure in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung unsere Einschätzung nach ein "Gut".

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie beträgt aktuell 84, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,04 USD. Der letzte Schlusskurs (7,7 USD) weicht somit um -14,82 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.