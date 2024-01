Solargiga Energy Aktie: Schlechte Nachrichten!

Solargiga Energy: Bewertung und Analyse

Das chinesische Unternehmen Solargiga Energy wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet, da die Differenz 3,27 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In Bezug auf den Aktienkurs liegt die Rendite von Solargiga Energy mit -35,49 Prozent mehr als 23 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von -24,31 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Solargiga Energy mit 11,18 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solargiga Energy einen Wert von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,07 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Somit wird das Unternehmen aus Sicht fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Solargiga Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,24 Punkten und der RSI25 bei 45,76. Somit erhält das Wertpapier in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Solargiga Energy-Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Dividende und der Aktienkursentwicklung, jedoch eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien und eine "Neutral"-Bewertung im technischen Bereich.