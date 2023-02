Solarbetriebener All-in-One-Miner für alle Formen des Kryptowährungsmining

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



London (ots/PRNewswire) -Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com), ein britisches Elektrounternehmen, hat eine allumfassende Kryptominingmaschine auf den Markt gebracht. Es handelt sich um den kürzlich auf den Markt gebrachten solarbetriebenen Kryptominer von Dombey Electrics namens Dompre.Der Dompre, hergestellt von Dombey Electrics – https://dombbit.com/, ist ein solarbetriebener Kryptowährungsminer und ein neues Produkt auf dem Markt. Es funktioniert auch bei äußerst geringer Sonneneinstrahlung. Nach der ersten vollständigen Aufladung arbeitet er 15 Stunden lang, wenn er mit Strom betrieben wird, und 18 Stunden im Solarbetrieb, auch bei wenig Sonne. Außerdem wurde er unter Verwendung der Top-MSI Afterburner entwickelt, um mit geringsten Stromverbrauch auszukommen, und er arbeitet mit allen Versionen von Windows zusammen.Der Dompre (Dombey Previa) ist ein Maschinentyp, der gleichzeitig BTC und Ethereum minen kann, während er gleichzeitig weniger Energie verbraucht. Er wurde im Oktober 2022 eingeführt. Er verfügt über zwei Stromversorgungsquellen, so dass er sowohl mit Strom als auch mit Sonne aufgeladen werden kann. Die Stromversorgung erfolgt über Photovoltaikzellen, die stärker und haltbarer sind. Die Garantie beträgt fünf Jahre. Der weltweite Versand ist kostenlos. Waren hier durchsuchen. www.dombbit.com/products.Obwohl sowohl Bitcoin als auch Ethereum Kryptowährungen sind, waren ihre Entwicklungsziele unterschiedlich. Um eine sichere und dezentrale Methode zur Speicherung und Übertragung von Werten zu bieten, wurde Bitcoin als dezentralisiertes digitales Geld entwickelt. Ethereum hingegen wurde als dezentrale Plattform für die Entwicklung dezentralisierter Apps (DAApps) und die Durchführung intelligenter Verträge entwickelt.Es gibt einige Unterschiede zwischen Ethereum und Bitcoin. Einer davon ist die Funktion: Wie bereits erwähnt, besteht die Hauptfunktion von Bitcoin darin, als digitales Geld zu fungieren, während Ethereum als Rahmen für die Entwicklung dezentraler Anwendungen dient. Zweitens ist die Blockchain-Technologie anders. Die Blockchain von Ethereum ist anpassungsfähiger und ermöglicht kompliziertere Transaktionen und Berechnungen als die von Bitcoin, obwohl beide Währungen diese Technologie verwenden.Informationen zur Dombey Electrics CorporationDombey Electrics Co. wurde im Jahr 2010 von einer Gruppe von Elektrikern und Fachleuten gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Elektrolösungen. Das Unternehmen ist stolz auf seine Fähigkeit, einzigartige elektrische Produkte herzustellen, die sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden können. Mehrere technologische Durchbrüche haben auch die Verwendung elektrischer Geräte für weniger gefährliche Tätigkeiten ermöglicht.Bei Lieferschwierigkeiten, Bruch, Beschädigung oder unsachgemäßer Behandlung des Geräts durch das Lieferunternehmen können die Artikel sofort zurückgeschickt und ersetzt werden, und der Käufer erhält innerhalb der vorgesehenen Frist sein Geld zurück. Hier finden Sie nähere Angaben zu den Rückgabebedingungen: www.dombbit.com/faqs/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2004153/Dombey.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1995671/Dombey_Logo.jpgKontakt:James EskolaPR-Manager james@dombbit.com(+358) 41 4001018View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solarbetriebener-all-in-one-miner-fur-alle-formen-des-kryptowahrungsmining-301749513.htmlOriginal-Content von: Dombey Electric Co, übermittelt durch news aktuell