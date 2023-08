GEO Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Kurs der Aktie Geo steht am 11.08.2023, 09:07 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 7.42 USD. Der Titel wird der Branche "kommerzielle und professionelle Dienstleistungen" zugerechnet.

Wie Geo derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Geo heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 51,06 Punkten, zeigt also an, dass Geo weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Geo weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,63), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Geo-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Geo derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,89 USD, womit der Kurs der Aktie (7,42 USD) um -16,54 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,32 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,37 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Geo konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Geo auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

Sollten GEO Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich GEO jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen GEO-Analyse.

GEO: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...