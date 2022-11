Solar Provider Group feiert ihr Debüt auf der EnergyDecentral

Leipzig (ots) -Im April diesen Jahres präsentierte die SP Development Europe GmbH (Solar Provider Group) ihren Agrivoltaik-Ansatz auf der Agra 2022 in Leipzig.Vom 15. bis zum 18. November stellt das Unternehmen seine Dienstleistungen zum ersten Mal in Hannover auf der EnergyDecentral vor.Am Messestand M02 in der Halle 25 werden die aktuellen Planungsvorhaben, Herausforderungen in der Projektentwicklung und das Geschäftsmodell des Unternehmens präsentiert. Fokus wird wieder das, bei den Landwirt*innen beliebte, Agrivoltaik-System sein. Hierbei handelt es sich um die gleichzeitige Nutzung von Landflächen für Landwirtschaft und Photovoltaik (PV). Möglich ist dies durch das angepasste, bodennahe Anlagendesign und dem Einsatz bewegbarer Module.Nicht zuletzt durch die Novelle des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG 3.0), ändern sich die Bedingungen für die Planung, Förderung und den Zubau von Solaranlagen in Deutschland stetig. Jüngste Entwicklungen in den Bundesländern, Landkreisen und Kommunen wirken auf das Spannungsfeld, innerhalb dessen sich Entwicklungsfirmen mit ihren lokalen Vorhaben einfügen.Was das für Planungsunternehmen bedeutet, will die Solar Provider Group nicht nur mit interessierten Landwirt*innen und Eigentümer*innen, sondern auch mit Gemeindevertreter*innen und Mitbewerberfirmen auf der Fachmesse diskutieren. Vor Ort wird im Team unter anderem der neue Personalmanager Martin Müller mit dabei sein."Wir freuen uns auf die EnergyDecentral als neues Format für den Austausch über unsere Leistungen. Es ist uns wichtig, als junger Marktteilnehmer in Deutschland, eine PV-Entwicklungsfirma "mit Gesicht" zu sein. Da wir in ganz Deutschland Partnerschaften haben, bietet sich die Messe als ideale Plattform für informative und produktive Gespräche mit potenziellen Partnerfirmen und interessierten Einzelpersonen von überall an", so Christian Wentzel, Geschäftsführer der Solar Provider Group.Das Unternehmen mit kanadischen Wurzeln ist seit 2009 Teil der internationalen Solarindustrie, seit 2020 ist der PV-Entwickler auf dem deutschen Markt aktiv. Am Geschäftssitz in Leipzig zählt das Unternehmen heute 16 Mitarbeitende und rechnet mit personellem Zuwachs zum neuen Jahr. Die deutschlandweite Pipeline für PV-Projekte auf Freiflächen beläuft sich aktuell auf mehr als einem Gigawatt.Pressekontakt:SP Development Europe GmbHFrau Dafina Marashi, MarketingPeterssteinweg 14, 04107 Leipzigdmarashi@solarprovidergroup.com+ 49 1573 5986404www.solarpg.deOriginal-Content von: Solar Provider Group, übermittelt durch news aktuell