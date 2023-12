Solar Integrated Roofing Aktie: Das wird teuer!

Die Dividendenrendite des Unternehmens Solar Integrated Roofing liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen um 17,04 Prozentpunkte niedrigeren Ertrag bedeutet. Das Unternehmen schneidet somit in Bezug auf die Dividenden schlechter ab und wird als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich folgendes Bild für Solar Integrated Roofing. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da sie überkauft ist.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Auch die Themen rund um das Unternehmen wurden größtenteils positiv diskutiert, was insgesamt zu einer positiven Anleger-Stimmung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Solar Integrated Roofing in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.