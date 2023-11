Solar Integrated Roofing Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Er wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander setzt. In unserer Analyse betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis für Solar Integrated Roofing. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 66,67 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende hat Solar Integrated Roofing derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -16,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektrische Ausrüstung" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Solar Integrated Roofing ein "Gut"-Rating aufgrund dieser Faktoren.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Solar Integrated Roofing beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.