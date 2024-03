Solar Integrated Roofing Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Solar Integrated R":

Die Aktie von Solar Integrated Roofing wird in Bezug auf die Dividendenrendite mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent und liegt somit 17,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für Elektrische Ausrüstung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen wurde vor allem über positive Themen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Solar Integrated Roofing gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Solar Integrated Roofing-Aktie überkauft ist, sowohl im Zeitraum der letzten 7 Tage (Wert: 80) als auch der letzten 25 Handelstage (Wert: 88). Daher wird das Wertpapier sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Solar Integrated Roofing gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.