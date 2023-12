Solar Integrated Roofing Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Aktie von Solar Integrated Roofing bietet aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag von 17,03 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Solar Integrated Roofing-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was eine neutrale Bewertung bedeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 100 als überkauft einzustufen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" gemäß der RSI-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen hat in den sozialen Medien jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Solar Integrated Roofing diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen Tagen überwiegt die positive Kommunikation, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.