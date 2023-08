Solar Capital Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Kurs der Aktie Investment steht am 26.08.2023, 00:41 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 15.13 USD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Wie Investment derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Investment erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (12,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -16,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Investment erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Investment schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 11,48 % und somit 5,84 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,64 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Investment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.