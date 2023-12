Solar Capital Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analysten haben ihre Einschätzung zu den Investment-Aktien veröffentlicht und kommen zu dem Schluss, dass diese insgesamt als "Neutral" bewertet werden können. In den letzten 12 Monaten gab es eine Empfehlung von 0 Kauf, 1 Halten und 1 Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12,5 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -17,33 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 15,12 USD notierte. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber den Investment-Aktien. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Investment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,86 Prozent erzielt hat, was 6,41 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 10,06 Prozent, und Investment liegt aktuell 1,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 14,77 USD für die Investment-Aktie, während der aktuelle Kurs bei 15,12 USD liegt. Die Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt +2,37 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,88 USD, was einem Abstand von +1,61 Prozent entspricht, und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".