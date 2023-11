Solar Capital Aktie: Das macht sprachlos!

Die Investment-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 11 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 14,82%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche -3 beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf betrachtet werden. Der 7-Tage-RSI von Investment liegt derzeit bei 37,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 38,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts liegt der Wert der Investment-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 14,75 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Wert von 14,86 USD ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen zu der Investment-Aktie in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings war das Interesse an positiven oder negativen Themen in den letzten Tagen insgesamt eher gering. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.