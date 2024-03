Solar Capital Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Investment wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 14,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Investment-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt und somit zu einem "Gut"-Rating für die 25-Tage-Basis.

Im Branchenvergleich hat Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,96 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +3,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Investment um 6,22 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Investment war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann, da hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Investment bei 9,06, was unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.