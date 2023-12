Wie stabil ist Stef wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Endor":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Stef. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt aktuell bei 106,6 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt, da der Aktienkurs bei 114,6 EUR liegt und somit einen Abstand von +7,5 Prozent aufweist. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 105,3 EUR liegt, was einer Differenz von +8,83 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist mit einem Wert von 6 auf eine Überverkauftheit hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Dies gilt auch für den RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 19,32. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI. Das Anleger-Sentiment zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.