Solar Capital Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Analystenbewertung: Im vergangenen Jahr haben Analysten Investment 0 mal als gut, 1 mal als neutral und 1 mal als schlecht bewertet. Das langfristige institutionelle Rating für den Titel ist daher "neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber Analysten betrachten den aktuellen Kurs von 14,96 USD und erwarten eine Entwicklung von -16,44 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 12,5 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "neutral" seitens institutioneller Analysten.

Fundamentale Analyse: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte) wird Investment als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,11, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,39 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "gut" Empfehlung.

Stimmung und Buzz: Über einen längeren Zeitraum zeigt Investment eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was auf ein positives Stimmungsbild hinweist und zu einer "gut" Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch kaum verändert, was einer "neutral" Wertung entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Investment in diesem Punkt die Einstufung als "neutral".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 14,96 USD liegt +0,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "neutral" eingestuft. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +1,29 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "neutral" eingestuft.