Solar Capital Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Investment-Aktie zeigt, dass der Wert der Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (43) als auch der 25-Tage-RSI (45,67) bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Investment-Aktie derzeit bei 9 liegt, was bedeutet, dass die Börse 9 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 84 Prozent, wodurch die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite der Investment-Aktie bei 11 % liegt, was einen Mehrertrag von 5,37 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividendenausschüttung wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Investment-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -4,63 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch um 4,45 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Investment-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" bewertet.