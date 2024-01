Solar Capital Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Analysten sind in ihren Meinungen zur Investition geteilter Ansicht. In den letzten 12 Monaten wurde die Investition von 0 Analysten als Kauf, von 1 als Neutral und von 1 als Verkauf eingestuft. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Investition liegt bei 12,5 USD, was einem prognostizierten Rückgang von 17,87 Prozent entspricht. Daher wird die Investition insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 9 ist die Investition im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,48 deutlich günstiger und daher unterbewertet. Aus diesem Grund wird die Investition als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Investition liegt bei 28,33, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Investition in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Investition in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich der Investition war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf die Investition diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Investition basierend auf den verschiedenen Analysen.