SolarWorld konv. Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Solarworld weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -3,9 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Solarworld im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit 11,58 Prozent deutlich darunter, während die Branche eine mittlere Rendite von 7,68 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Solarworld ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Solarworld liegt bei 82,35 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7 Tagen und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wert überkauft, überverkauft oder neutral ist. Zudem weist der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, mit 45,43 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Solarworld derzeit als "Neutral" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,2 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,201 EUR um +0,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,18 EUR, was einer Abweichung von +11,67 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für die Solarworld.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Solarworld-Aktie in Relation zum aktuellen Kursniveau eine Rendite von 0 Prozent auf, was 1,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Solarworld-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.