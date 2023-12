SolarWorld konv. Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Solarworld war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Einige Tage zeigten eine überwiegend positive Stimmung, während an einem Tag die negativen Themen dominierten. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Dividendenrendite von Solarworld beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,05 Prozent in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine schlechte Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Solarworld-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 60, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage (67,17) zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Solarworld. Daraus resultiert eine neutrale Bewertung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Insgesamt erhält die Analyse ein neutrales Gesamtrating für Solarworld basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Dividendenpolitik, dem Relative Strength Index und der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.