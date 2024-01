SolarWorld konv. Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Solarworld in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Vordergrund standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,2 EUR für die Solarworld-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1485 EUR, was einem Unterschied von -25,75 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "schlechte" Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 EUR liegt mit einem Unterschied von -12,65 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Solarworld beträgt der 7-Tage-RSI 43,66 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,59, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Solarworld im letzten Jahr eine Rendite von -5,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt Solarworld damit 14,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 13,41 Prozent, und Solarworld liegt aktuell 18,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.