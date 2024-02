SolarWorld konv. Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Solarworld liegt bei 40,21, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 45,25, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung zu Solarworld war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen. Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung rechtfertigt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,2 EUR für den Schlusskurs der Solarworld-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,241 EUR, was einem Unterschied von +20,5 Prozent entspricht und daher zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt lassen eine gute Bewertung der Solarworld-Aktie zu.

Insgesamt erhält Solarworld somit eine gute Bewertung sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus charttechnischer Sicht.