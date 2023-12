SolarWorld konv. Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von Solarworld hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -43,43 Prozent verzeichnet, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 47,9 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Solarworld liegt bei 65,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Solarworld verläuft aktuell bei 0,2 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0.1515 EUR, was einen Abstand von -24,25 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein Signal von -24,25 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Insgesamt haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Solarworld unterhalten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.